Глава МИД Латвии: Если думаете, что поддержка Украины – это дорого, – потом будет дороже

Кришьянис Кариньш (Скриншот)

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, выступая перед журналистами в Брюсселе, призвал европейских союзников не сомневаться в важности поддержки Украины, поскольку Россия не остановится, если ее не остановить. Его цитирует Европейская правда.

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"Для любого, кто думает, что поддержка Украины – это "слишком дорого" и эти деньги можно было потратить иначе, могу сказать только одно: в будущем это станет только дороже. Если мы сейчас не поможем Украине остановить Россию, впоследствии это будет стоить нам еще больше. Потому что Россия не остановится – пока ее не остановят", – сказал он.

Он отметил, что страны должны договориться о решениях, гарантирующих наличие финансовой и военной поддержки для Украины в последующие годы.

Латвийский министр добавил, что эта поддержка – "точно в наших интересах".

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна начнет поставлять Вооруженным Силам Украины 50 авиабомб AASM в месяц, начиная с января.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон заявил о недопустимости умиротворения диктатора Владимира Путина.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя в Давосе российско-украинскую войну, заявил, что европейские страны увидят еще более неприятные вещи, чем уже увидели, поскольку российский диктатор Владимир Путин "на два шага впереди Европы".

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