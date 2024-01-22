Глава МЗС Латвії: Якщо хтось думає, що підтримка України – це дорого, – потім буде дорожче

Кріш'яніс Каріньш (Скриншот)

Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш, виступаючи перед журналістами у Брюсселі, закликав європейських союзників не сумніватися у важливості підтримки України, оскільки Росія не зупиниться, якщо її не зупинити. Його цитує Європейська правда.

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"Для будь-кого, хто думає, що підтримка України – це "надто дорого" і ці гроші можна було витратити інакше, можу сказати лише одне: у майбутньому це стане тільки дорожче. Якщо ми зараз не допоможемо Україні зупинити Росію, згодом це буде коштувати нам ще більше. Тому що Росія не зупиниться – доки її не зупинять", – сказав він.

Він зазначив, що країни мають домовитися про рішення, які гарантують наявність фінансової та військової підтримки для України у наступні роки.

Латвійський міністр додав, що ця підтримка – "точно в наших інтересах".

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна почне постачати Збройним Силам України 50 авіабомб AASM на місяць, починаючи з січня.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон заявив про неприпустимість умиротворення диктатора Володимира Путіна.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, коментуючи в Давосі російсько-українську війну, заявив, що європейські країни побачать ще більш неприємні речі, ніж уже побачили, оскільки російський диктатор Володимир Путін "на два кроки попереду Європи".

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