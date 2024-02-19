Глава МИД Литвы: Европе нужно взяться за голову и подумать "креативное" решение по Украине

Евросоюз до сих пор не смог сформировать стратегическую цель относительно российско-украинской войны, говорит Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис (скриншот)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что странам Запада следует "взяться за голову" и придумать "креативный" способ помочь Украине в борьбе против российской агрессии. Об этом он заявил перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Евросоюз до сих пор не смог сформировать стратегическую цель относительно российско-украинской войны.

"Я думаю, что мы должны признать: нет ничего обычного в ситуации, в которой оказалась Европа, и если мы не признаем этот факт, то можем оказаться в еще худших обстоятельствах, и в первую очередь, очевидно, я говорю об Украине", – сказал глава литовской дипломатии.

Ландсбергис обратился к европейским союзникам: "Если Европа не возьмется за голову и не найдет решения, ситуация станет еще хуже".

"И если мы не проснемся в этой новой реальности, если мы не подумаем вместе и не найдем решения, которое было бы новым и креативным, помогло бы изменить ситуацию на поле боя, к сожалению, я не думаю, что мы услышим много хороших новостей в будущем", – заявил он.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о недопустимости умиротворения диктатора Владимира Путина.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя в Давосе российско-украинскую войну, заявил, что европейские страны увидят еще более неприятные вещи, чем уже увидели, поскольку российский диктатор Владимир Путин "на два шага впереди Европы".

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что страны Запада в 2023 году были "слишком оптимистично" настроены на ход российско-украинской войны.

Читайте также: Глава МИД Литвы о задержках в помощи Украине: Запад до сих пор не определил свою цель в войне