Глава МИД Литвы: Европе нужно взяться за голову и подумать "креативное" решение по Украине
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что странам Запада следует "взяться за голову" и придумать "креативный" способ помочь Украине в борьбе против российской агрессии. Об этом он заявил перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
По его словам, Евросоюз до сих пор не смог сформировать стратегическую цель относительно российско-украинской войны.
"Я думаю, что мы должны признать: нет ничего обычного в ситуации, в которой оказалась Европа, и если мы не признаем этот факт, то можем оказаться в еще худших обстоятельствах, и в первую очередь, очевидно, я говорю об Украине", – сказал глава литовской дипломатии.
Ландсбергис обратился к европейским союзникам: "Если Европа не возьмется за голову и не найдет решения, ситуация станет еще хуже".
"И если мы не проснемся в этой новой реальности, если мы не подумаем вместе и не найдем решения, которое было бы новым и креативным, помогло бы изменить ситуацию на поле боя, к сожалению, я не думаю, что мы услышим много хороших новостей в будущем", – заявил он.
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