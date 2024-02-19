Глава МЗС Литви: Європі треба взятися за голову і подумати "креативне" рішення щодо України

Габріелюс Ландсбергіс (скриншот)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що країнам Заходу треба "взятися за голову" та придумати "креативний" спосіб допомогти Україні у боротьбі проти російської агресії. Про це він заявив перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.

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За його словами, Євросоюз досі не зміг сформувати стратегічну ціль щодо російсько-української війни.

"Я думаю, що ми повинні визнати: немає нічого звичайного в ситуації, в якій опинилася Європа, і якщо ми не визнаємо цього факту, то можемо опинитися в ще гірших обставинах, і, насамперед, очевидно, я говорю про Україну", – сказав голова литовської дипломатії.

Ландсбергіс звернувся до європейських союзників: "Якщо Європа не візьметься за голову і не знайде рішення, ситуація стане ще гіршою".

"І якщо ми не прокинемося в цій новій реальності, якщо ми не подумаємо разом і не знайдемо рішення, яке було б новим, креативним і допомогло б змінити ситуацію на полі бою, на жаль, я не думаю, що ми почуємо багато хороших новин у майбутньому", – заявив він.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон заявив про неприпустимість умиротворення диктатора Володимира Путіна.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, коментуючи в Давосі російсько-українську війну, заявив, що європейські країни побачать ще більш неприємні речі, ніж уже побачили, оскільки російський диктатор Володимир Путін "на два кроки попереду Європи".

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер вважає, що країни Заходу у 2023 році були "занадто оптимістично" налаштовані щодо перебігу російсько-української війни.

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