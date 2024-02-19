Глава МЗС Литви: Європі треба взятися за голову і подумати "креативне" рішення щодо України
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що країнам Заходу треба "взятися за голову" та придумати "креативний" спосіб допомогти Україні у боротьбі проти російської агресії. Про це він заявив перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.
За його словами, Євросоюз досі не зміг сформувати стратегічну ціль щодо російсько-української війни.
"Я думаю, що ми повинні визнати: немає нічого звичайного в ситуації, в якій опинилася Європа, і якщо ми не визнаємо цього факту, то можемо опинитися в ще гірших обставинах, і, насамперед, очевидно, я говорю про Україну", – сказав голова литовської дипломатії.
Ландсбергіс звернувся до європейських союзників: "Якщо Європа не візьметься за голову і не знайде рішення, ситуація стане ще гіршою".
"І якщо ми не прокинемося в цій новій реальності, якщо ми не подумаємо разом і не знайдемо рішення, яке було б новим, креативним і допомогло б змінити ситуацію на полі бою, на жаль, я не думаю, що ми почуємо багато хороших новин у майбутньому", – заявив він.
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