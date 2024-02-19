У НАТО вважають, що у 2023 році Захід був "занадто оптимістичним" щодо війни в Україні

Водночас, каже Роб Бауер, у 2024 році не треба бути "занадто песимістичними"

Роб Бауер (Фото: ЕРА / OLIVIER HOSLET)

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер вважає, що країни Заходу у 2023 році були "занадто оптимістично" налаштовані щодо перебігу російсько-української війни. Про це повідомляє Financial Times.

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Він визнав, що Захід був "занадто оптимістичний щодо війни у 2023 році", вважаючи, що "якщо ми дамо українцям амуніцію і підготовку, які їм потрібні, вони переможуть".

Тепер же "ми маємо бути обережними, щоб не бути занадто песимістичними у 2024 році", додав Бауер.

"Але сам факт, що Україна все ще є суверенною державою і що українці повернули собі 50% того, що росіяни забрали у 2022 році, – це чудово", – резюмував він.

У середині січня Бауер заявив, що спокійна епоха для світу закінчилася. Настали часи непередбачуваності.

6 грудня 2023 року міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.

Німецьке видання Welt 16 грудня писало, що новий контрнаступ, який планує вище військове керівництво України на 2024 рік, буде таким, яким він мав бути влітку 2023 року.

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