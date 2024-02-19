У НАТО вважають, що у 2023 році Захід був "занадто оптимістичним" щодо війни в Україні
Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер вважає, що країни Заходу у 2023 році були "занадто оптимістично" налаштовані щодо перебігу російсько-української війни. Про це повідомляє Financial Times.
Він визнав, що Захід був "занадто оптимістичний щодо війни у 2023 році", вважаючи, що "якщо ми дамо українцям амуніцію і підготовку, які їм потрібні, вони переможуть".
Тепер же "ми маємо бути обережними, щоб не бути занадто песимістичними у 2024 році", додав Бауер.
"Але сам факт, що Україна все ще є суверенною державою і що українці повернули собі 50% того, що росіяни забрали у 2022 році, – це чудово", – резюмував він.
У середині січня Бауер заявив, що спокійна епоха для світу закінчилася. Настали часи непередбачуваності.
- 6 грудня 2023 року міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.
- Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.
- Німецьке видання Welt 16 грудня писало, що новий контрнаступ, який планує вище військове керівництво України на 2024 рік, буде таким, яким він мав бути влітку 2023 року.
Читайте також: "Песимісти програють війни". Адмірал НАТО порадив не переоцінювати втрату Авдіївки