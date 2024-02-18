"Песимісти програють війни". Адмірал НАТО порадив не переоцінювати втрату Авдіївки

Роб Бауер порівняв ситуацію в Україні з 1942 роком – тоді в Європі теж панував песимізм, але все закінчилось перемогою

Роб Бауер (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Голова військового комітету НАТО, лейтенант-адмірал королівського флоту Нідерландів Роб Бауер порадив не переоцінювати втрату Авдіївки. В коментарі Foreign Policy він сказав, що з воєнного погляду росіяни здобули не місто, а кілька сотень метрів території.

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"У воєнному плані це не велика втрата. Вони зруйнували всю інфраструктуру. Тому немає міста. Є ще пара сотень метрів", – сказав він..

Росія захопила Авдіївку ціною величезних втрат, маючи при цьому безлімітний боєзапас і панування в повітрі.

Проте, як вказує видання, Росія далека від перемоги у війні.

Ситуація на полі бою є серйозною, але не настільки, ніби Україні загрожує крах або навіть великі невдачі на фронті, пише видання з посиланням на оцінки "понад десяти європейських військових чиновників та експертів".

"Песимісти програють війни. Україні важко? Так. Якби ви запитали в 1942 році у Європі: "Як йде війна?", не думаю, що знайшлося б багато оптимістів. Ми все одно перемогли", – сказав Бауер.

Колишній співробітник Міністерства оборони США, а нині аналітик в Атлантичній раді Крістофер Скалуба поділяє цю думку.

"Я не думаю, що це кінець світу. Не схоже, що росіяни зупиняться, але й українці теж", – сказав він.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив: з кожним метром української території війна наближається до Європейського союзу.

"Коли громадянин Європи читає в новинах, що Україна відступила від Авдіївки, він має усвідомити один простий факт – Росія стала ближчою до твого дому", – сказав він.

17 лютого Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів Сил оборони з Авдіївки. Зеленський назвав це рішення правильним.

Спецпризначенці ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони забезпечували евакуаційний коридор для виведення військ.

Станом на вечір 17 лютого операція з виходу українських сил ще тривала, повідомили у 3 ОШБр.

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