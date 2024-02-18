"Пессимисты проигрывают войны". Адмирал НАТО посоветовал не переоценивать потерю Авдеевки

Роб Бауэр сравнил ситуацию в Украине с 1942 годом – тогда в Европе тоже царил пессимизм, но все закончилось победой

Роб Бауэр (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Глава военного комитета НАТО, лейтенант-адмирал королевского флота Нидерландов Роб Бауэр посоветовал не переоценивать потерю Авдеевки. В комментарии Foreign Policy он сказал, что с военной точки зрения россияне обрели не город, а несколько сотен метров территории.

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"В военном плане это не большая потеря. Они разрушили всю инфраструктуру. Поэтому нет города. Есть еще пара сотен метров", — сказал он.

Россия захватила Авдеевку ценой огромных потерь, имея при этом безлимитный боезапас и господство в воздухе.

Однако, как указывает издание, Россия далека от победы в войне.

Ситуация на поле боя серьезная, но не настолько, будто Украине грозит крах или даже большие неудачи на фронте, пишет издание со ссылкой на оценки "более десятка европейских военных чиновников и экспертов".

"Пессимисты проигрывают войны. Украине тяжело? Да. Если бы вы спросили в 1942 году в Европе: "Как идет война?", не думаю, что нашлось бы много оптимистов. Мы все равно победили", — сказал Бауэр.

Бывший сотрудник Министерства обороны США, а ныне аналитик в Атлантическом совете Кристофер Скалуба разделяет это мнение.

"Я не думаю, что это конец света. Не похоже, что россияне остановятся, но и украинцы тоже", — сказал он.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил: с каждым метром украинской территории война приближается к Европейскому союзу.

"Когда гражданин Европы читает в новостях, что Украина отступила от Авдеевки, он должен уяснить один простой факт – Россия стала ближе к твоему дому", — сказал он.

17 февраля Сырский объявил, что в целях сохранения жизней украинских военных было принято решение о выводе подразделений Сил обороны из Авдеевки. Зеленский назвал это решение правильным.

Спецназовцы ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны обеспечивали эвакуационный коридор для вывода войск.

По состоянию на вечер 17 февраля операция по выходу украинских сил еще продолжалась, сообщили в 3 ОШБр.

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