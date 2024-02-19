В НАТО думают, что в 2023 году Запад был "слишком оптимистичен" касательно войны в Украине
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что страны Запада в 2023 году были "слишком оптимистично" настроены относительно хода российско-украинской войны. Об этом сообщает Financial Times.
Он признал, что Запад был "слишком оптимистичен в отношении войны в 2023 году", считая, что "если мы дадим украинцам амуницию и подготовку, которые им нужны, они победят".
Теперь же "мы должны быть осторожны, чтобы не быть слишком пессимистическими в 2024 году", добавил Бауэр.
"Но сам факт, что Украина все еще суверенное государство и что украинцы вернули себе 50% того, что россияне забрали в 2022 году, – это прекрасно", – резюмировал он.
В середине января Бауэр заявил, что спокойная эпоха для мира закончилась. Наступило время непредсказуемости.
- 6 декабря 2023 года министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.
- Зеленский заявил, что Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.
- Немецкое издание Welt 16 декабря писало, что новое контрнаступление, которое планирует высшее военное руководство Украины на 2024 год, будет таким, каким оно должно было быть летом 2023 года.
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