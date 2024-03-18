Глава МИД Литвы: Не думаю, что Евросоюз придет к согласию по отправке войск в Украину
Маловероятно, что европейские союзники способны прийти к согласию по отправке войск в Украину, поскольку даже в менее важных вопросах у них возникали споры. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Брюсселе.
У него спросили, рассматривают ли по-прежнему лидеры Евросоюза возможность отправки своих войск в Украину.
Ландсбергис заявил: "Я не думаю, что есть возможность согласовать что-то вроде этого. Мы доказали в прошлом неспособность договориться по менее чувствительным вопросам. Поэтому нет, я не верю, что мы сможем договориться о чем-то вроде этого".
Вместе с тем он подчеркнул, что Литва готова любыми способами способствовать победе Украины.
- На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал французский президент Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников на этот счет.
- 5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".
- На встрече с парламентскими партиями он заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае прорыва россиян в Киев или Одессу.
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