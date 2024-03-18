Глава МИД Литвы: Не думаю, что Евросоюз придет к согласию по отправке войск в Украину

По словам Ландсбергиса, европейские союзники в прошлом доказали несостоятельность договориться по менее чувствительным вопросам

Габриэлюс Ландсбергис (Фото: ЕРА, TOMS KALNINS)

Маловероятно, что европейские союзники способны прийти к согласию по отправке войск в Украину, поскольку даже в менее важных вопросах у них возникали споры. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Брюсселе.

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У него спросили, рассматривают ли по-прежнему лидеры Евросоюза возможность отправки своих войск в Украину.

Ландсбергис заявил: "Я не думаю, что есть возможность согласовать что-то вроде этого. Мы доказали в прошлом неспособность договориться по менее чувствительным вопросам. Поэтому нет, я не верю, что мы сможем договориться о чем-то вроде этого".

Вместе с тем он подчеркнул, что Литва готова любыми способами способствовать победе Украины.

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал французский президент Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников на этот счет.

собрала основные положения представителей стран-союзников на этот счет. 5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

На встрече с парламентскими партиями он заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае прорыва россиян в Киев или Одессу.

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