Глава МЗС Литви: Не думаю, що Євросоюз дійде згоди щодо відправлення військ в Україну
Малоймовірно, що європейські союзники здатні дійти згоди щодо відправлення військ в Україну, оскільки навіть у менш важливих питаннях у них виникали суперечки. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у Брюсселі.
У нього запитали, чи досі лідери Євросоюзу розглядають можливість відправлення своїх військ до України.
Ландсбергіс заявив: "Я не думаю, що є можливість погодити щось на кшталт цього. Ми довели у минулому неспроможність домовитись стосовно менш чутливих питань. Тож ні, я не вірю, що ми зможемо домовитись про щось на кшталт цього".
Разом з тим він наголосив, що Литва готова у будь-який спосіб сприяти перемозі України.
- На зустрічі щодо підтримки України, яку 26 лютого скликав французький президент Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.
- 5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ до України була "відкриттям дебатів".
- На зустрічі з парламентськими партіями він заявив, що відправлення військ до України можливе в разі прориву росіян на Київ чи Одесу.
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