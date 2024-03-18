Глава МЗС Литви: Не думаю, що Євросоюз дійде згоди щодо відправлення військ в Україну

За словами Ландсбергіса, європейські союзники у минулому довели неспроможність домовитися з менш чутливих питань

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: ЕРА, TOMS KALNINS)

Малоймовірно, що європейські союзники здатні дійти згоди щодо відправлення військ в Україну, оскільки навіть у менш важливих питаннях у них виникали суперечки. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у Брюсселі.

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У нього запитали, чи досі лідери Євросоюзу розглядають можливість відправлення своїх військ до України.

Ландсбергіс заявив: "Я не думаю, що є можливість погодити щось на кшталт цього. Ми довели у минулому неспроможність домовитись стосовно менш чутливих питань. Тож ні, я не вірю, що ми зможемо домовитись про щось на кшталт цього".

Разом з тим він наголосив, що Литва готова у будь-який спосіб сприяти перемозі України.

На зустрічі щодо підтримки України, яку 26 лютого скликав французький президент Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.

зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу. 5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ до України була "відкриттям дебатів".

На зустрічі з парламентськими партіями він заявив, що відправлення військ до України можливе в разі прориву росіян на Київ чи Одесу.

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