Глава МИД Литвы: Нужно требовать "обсудить мир" от Путина, а не Зеленского. РФ должна уйти
01.05.2023, 06:24
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что "миротворцам" необходимо выдвигать требования диктатору Владимиру Путину, а не президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, после полномасштабного вторжения России в Украину нельзя просить "обе стороны", чтобы они "обсуждали мир".
Он отметил, что необходимо говорить захватчику уйти.
"Те, кто хочет мира, должны обращаться со своими требованиями к Путину, а не к Зеленскому", — заявил дипломат.
Ранее Зеленский исключил переговоры с Путиным, назвав его террористом и заявив, что россиянам нельзя доверять.
- 17 февраля 2023 года Зеленский заявил, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с агрессором и нет никакой альтернативы полному вытеснению российских войск с территории страны.
- Переговоры о мире в Украине станут возможны тогда, когда Россия, "выбравшая войну", потерпит поражение, заявил президент Франции Макрон.
- Глава МИД Кулеба заявил, что Россия должна уйти с каждого квадратного метра украинской территории и украинцы примут мир только в случае выхода на границы 1991 года.
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