UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МИД Литвы: Нужно требовать "обсудить мир" от Путина, а не Зеленского. РФ должна уйти

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 06:24
Глава МИД Литвы: Нужно требовать
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что "миротворцам" необходимо выдвигать требования диктатору Владимиру Путину, а не президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, после полномасштабного вторжения России в Украину нельзя просить "обе стороны", чтобы они "обсуждали мир". 

Он отметил, что необходимо говорить захватчику уйти. 

"Те, кто хочет мира, должны обращаться со своими требованиями к Путину, а не к Зеленскому", — заявил дипломат.

Ранее Зеленский исключил переговоры с Путиным, назвав его террористом и заявив, что россиянам нельзя доверять. 

Читайте также: "В Кремле сейчас не с кем говорить": Зеленский о "переговорной" инициативе Эрдогана

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война владимир путин переговоры литва Габриэлюс Ландсбергис
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 