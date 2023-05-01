Глава МИД Литвы: Нужно требовать "обсудить мир" от Путина, а не Зеленского. РФ должна уйти

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что "миротворцам" необходимо выдвигать требования диктатору Владимиру Путину, а не президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, после полномасштабного вторжения России в Украину нельзя просить "обе стороны", чтобы они "обсуждали мир".

Он отметил, что необходимо говорить захватчику уйти.

"Те, кто хочет мира, должны обращаться со своими требованиями к Путину, а не к Зеленскому", — заявил дипломат.

Ранее Зеленский исключил переговоры с Путиным, назвав его террористом и заявив, что россиянам нельзя доверять.

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Дмитро Гриниченко

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