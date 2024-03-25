Глава МИД Литвы о войсках НАТО в Украине: Это огромное изменение, мы не остановили Путина

Ландсбергис заявил, что партнерам Украины нужно "мыслить нестандартно", так как санкции и военная помощь Киеву не остановили Путина

Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что партнерам Украины следует проявлять "творческий подход", когда речь заходит о возможной отправке войск НАТО в страну. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Западу стоит "мыслить нестандартно", так как цели войны не изменились.

Он отметил, что санкции и военная помощь Украине не остановили Россию и диктатора Владимира Путина.

"Нам нужно начать думать о вещах нестандартно, а не исключать варианты, как мы это делали. Раньше мы обычно исключали варианты. Знаете, мы не можем сделать это, мы не можем сделать то, это это не вариант и так далее, и тому подобное. Это огромное изменение", — сказал Ландсбергис.

Дипломат подчеркнул, что ситуация в Украине сложная, а 2024 год может стать решающим.

"Нас запомнят, удалось ли нам дать отпор или мы потерпим неудачу. Надеяться уже недостаточно. Нам нужно делать больше. Нам нужно давить", — заявил глава литовского МИД.

С конца февраля 2024 года президент Франции Макрон неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения зарубежных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция все-таки решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.

Читайте также: Посол Франции: Есть страны, которых заинтересовала идея отправки войск в Украину. Обсуждаем