Глава МИД Литвы о войсках НАТО в Украине: Это огромное изменение, мы не остановили Путина
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что партнерам Украины следует проявлять "творческий подход", когда речь заходит о возможной отправке войск НАТО в страну. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

По его словам, Западу стоит "мыслить нестандартно", так как цели войны не изменились. 

Он отметил, что санкции и военная помощь Украине не остановили Россию и диктатора Владимира Путина.

"Нам нужно начать думать о вещах нестандартно, а не исключать варианты, как мы это делали. Раньше мы обычно исключали варианты. Знаете, мы не можем сделать это, мы не можем сделать то, это это не вариант и так далее, и тому подобное. Это огромное изменение", — сказал Ландсбергис.

Дипломат подчеркнул, что ситуация в Украине сложная, а 2024 год может стать решающим. 

"Нас запомнят, удалось ли нам дать отпор или мы потерпим неудачу. Надеяться уже недостаточно. Нам нужно делать больше. Нам нужно давить", — заявил глава литовского МИД.

Читайте также: Посол Франции: Есть страны, которых заинтересовала идея отправки войск в Украину. Обсуждаем

санкциивойнавладимир путиннатолитвавоенная помощьГабриэлюс Ландсбергис