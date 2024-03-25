Глава МЗС Литви про війська НАТО в Україні: Це величезна зміна, ми не зупинили Путіна

Ландсбергіс заявив, що партнерам України потрібно "мислити нестандартно", оскільки санкції та військова допомога Києву не зупинили Путіна

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що партнерам України слід виявляти "творчий підхід", коли йдеться про можливе відправлення військ НАТО до країни. Про це він повідомив у інтерв'ю Fox News.

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За його словами, Заходу варто "мислити нестандартно", оскільки цілі війни не змінилися.

Він зазначив, що санкції та військова допомога Україні не зупинили Росію та диктатора Володимира Путіна.

"Нам потрібно почати думати про речі нестандартно, а не виключати варіанти, як ми це робили. Раніше ми зазвичай виключали варіанти. Знаєте, ми не можемо зробити це, ми не можемо зробити те, це не варіант тощо. Це величезна зміна", – сказав Ландсбергіс.

Дипломат наголосив, що ситуація в Україні складна, а 2024 рік може стати вирішальним.

"Нас запам'ятають, чи вдалося нам дати відсіч або ми зазнаємо поразки. Сподіватися вже недостатньо. Нам потрібно робити більше. Нам потрібно тиснути", – заявив глава литовського МЗС.

З кінця лютого 2024 року президент Франції Макрон несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування закордонних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить направити солдатів в Україну.

Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі нового імпульсу для прискорення допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.

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