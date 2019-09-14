Глава МИД ответил, что будет с законом об особом статусе Донбасса

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о будущем закона об особом статусе Донбасса. Об этом он сообщил на пресс-конференции на Ялтинской европейской стратегии, передает корреспондент LIGA.net.

Пристайко напомнил, что закон об особом статусе рассчитан до 31 декабря 2019 года и был в свое время принят как компромисс, который "позволил нам прекратить войну в начале 2015 года".

"Теперь мы должны двигаться дальше. Перед нашими депутатами стоит чрезвычайно сложная задача - каким образом изменить этот закон, написать (новый, - ред.) закон, одобрить этот. Это очень сложная работа, которую мы начинаем с депутатами", - заявил Пристайко.

По его словам, необходимо продумать очень много деталей и "какие необходимые компромиссы нужно сделать с обеих сторон, чтобы в Украину наконец-то пришел мир". При этом он затруднился ответить, в какой именно форме будет принято решение касательно этого закона.

В апреле на тот момент кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что у Донбасса не должно быть особого статуса, и он выступает против амнистии боевиков.