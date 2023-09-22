Глава МИД Польши: Мы не покинем Украину, но ее политика нас оскорбляет

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что для жителей его страны "чрезвычайно оскорбительны" сравнения Польши с Россией, которые в последние дни всплывают в заявлениях некоторых украинских политиков.

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"В тех же домах, где мы спонтанно принимали украинских беженцев и слушали истории их судеб, сегодня мы удивляемся, как поляки и россияне могут упоминаться в одном ряду как наносящие вред украинцам", – написал он в Twitter.

По его словам, такие сравнения ведут к "глубокой переписке польского сознания относительно Украины и украинцев, не только коллективного, но прежде всего индивидуального".

Он привел примеры из истории, когда и Польша, и Украина стали жертвами российской агрессии – первый в 1939 году, второй – в 2022-м.

Именно из-за того, что поляки понимают украинцев, сочувствуют им и симпатизируют, стала возможна и помощь, которую оказывает Украине польское правительство, добавил Рау.

Глава МИД Польши отметил, что поляки считают "нынешнюю политику Украины не только вредной и болезненной, но прежде всего оскорбительной".

Он заверил, что Польша "верит в победу Украины" и "не будет стоять в стороне".

"Но мы не позволим, чтобы отношения с Польшей были куплены во имя частного состояния и чужих интересов, враждебных Польше и Украине. Нужна будет титаническая работа, чтобы восстановить доверие польской общественности к доброй воле украинской власти", – говорится в заявлении министра.

20 сентября премьер Польши Моравецкий сказал, что сейчас страна не предоставляет Украине никакого оружия собственного производства, потому что теперь "мы вооружаем себя самым современным оружием". Однако в то же время Польша "точно не будет рисковать безопасностью Украины, передача вооружений от других союзников по-прежнему происходит и никак не нарушена", подчеркнул политик.

В МИД Польши были "удивлены" заявлением премьера. Там отметили, что он якобы "не согласовал его с ведомством".

Дуда: Слова Моравецкого о "прекращении поставок оружия" Украине вырвали из контекста.

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