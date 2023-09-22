Глава МЗС Польщі: Ми не покинемо Україну, але її політика нас ображає

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що для жителів його країни є "надзвичайно образливими" порівняння Польщі з Росією, які останніми днями спливають у заявах деяких українських політиків.

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"У тих самих домівках, де ми спонтанно приймали українських біженців та слухали історії їхньої долі, сьогодні ми дивуємося, як поляки й росіяни можуть згадуватися в одному ряду як такі, що завдають шкоди українцям", – написав він у Twitter.

За його словами, такі порівняння ведуть до "глибокого переписування польської свідомості щодо України та українців, не лише колективної, але передусім індивідуальної".

Він навів приклади з історії, коли й Польща, й Україна стали жертвами російської агресії – перша у 1939 році, друга – у 2022-му.

Саме через те, що поляки розуміють українців, співчувають їм та симпатизують, стала можливою й допомога, яку надає Україні польський уряд, додав Рау.

Глава МЗС Польщі зазначив, що поляки вважають "нинішню політику України не тільки шкідливою та болісною, але передусім образливою".

Він запевнив, що Польща "вірить в перемогу України" і "не стоятиме осторонь".

"Але ми не дозволимо, щоб відносини з Польщею були куплені в ім'я приватних статків і чужих інтересів, ворожих Польщі та Україні. Потрібна буде титанічна робота, щоб відновити довіру польської громадськості до доброї волі української влади", – йдеться у заяві міністра.

20 вересня прем'єр Польщі Моравецький сказав, що зараз країна не надає Україні жодної зброї власного виробництва, тому що тепер "ми озброюємо себе найсучаснішою зброєю". Однак водночас Польща "точно не ризикуватиме безпекою України, передавання озброєнь від інших союзників, як і раніше, відбувається і ніяк не порушене", підкреслив політик.

У МЗС Польщі були "здивовані" заявою прем'єра. Там зазначили, що він нібито "не погодив його з відомством".

Дуда: Слова Моравецького про "припинення постачання зброї" Україні вирвали із контексту.

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