Глава МИД Польши: Украина не одинока в защите суверенитета

Украина не одинока в защите суверенитета и является неотъемлемой частью Европы, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау после визита в Киев. Об этом сообщает PAP.

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"Целью моего визита было подтвердить нашу политику, согласно которой Украина не одинока в защите суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, и Украина имеет право защищать себя", – заявил Рау.

По словам главы МИД Польши, независимая и безопасная Украина является неотъемлемой частью Европы.

В ходе переговоров с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, вице-премьером Алексеем Резниковым и главой украинской делегации в ТКГ и первым президентом Леонидом Кравчуком обсуждались угрозы миру в Европе, связанные с завершением строительства Северного потока-2 и с эскалацией ситуации на границах Украины, рассказал Рау. По его словам, проект СП-2 позволит России синхронизировать политическое, экономическое и военное давление.

Рау считает, что увеличение военного присутствия и активности России на восточном участке границы Украины и в оккупированном Крыму следует принимать во внимание при формировании политики непризнания аннексии Крыма и нарушения территориальной целостности Украины.

"Партнеры Украины должны быть готовы к серьезным дебатам о масштабах и критериях выборочного сотрудничества с государствами, которые нарушают основополагающие нормы международного права", – добавил Рау.

30 марта 2021-го в ВСУ заявили о стягивании войск РФ к границам: появились видео/фото переброски эшелонов и колонн техники.

Ключевые союзники выразили поддержку Украине и предостерегли Россию от эскалации.

В Кремле сказали, что "никого не должно беспокоить", как и почему они перемещают войска на своей территории.

Денис Юдин

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