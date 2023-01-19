Глава МИД Турции: Мы ведем переговоры с РФ и США, чтобы они не применяли ядерное оружие
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна ведет переговоры с РФ и США, чтобы они не применяли ядерное оружие. Об этом он сказал во время визита в Вашингтон, цитирует его Akit.
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По его словам, благодаря Турции удалось добиться "значительного прогресса" в переговорах РФ и Украины в начале большой войны, но она затянулась.
"Изменились условия и возникли различные аспекты переговоров. Не только в руках Турции остановить войну, но мы с самого начала пытались установить мир", — сказал Чавушоглу.
Он отметил, что его страна продолжает вести переговоры о том, чтобы США и Россия не применяли ядерное оружие.
"Мы прошли долгий путь в начале. Вы знаете, что стороны даже были близки хотя бы к прекращению огня", — резюмировал дипломат.
- Недавно глава Минобороны Турции Хулуси Акар сказал, что война России против Украины продолжится в 2023 году.
- Российский диктатор Владимир Путин заверил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что не собирается применять ядерное оружие, заявил спикер турецкого лидера Ибрагим Калын. Эрдоган говорил, что у него сложилось впечатление, что Путин "смягчил отношение" в вопросе переговоров с Украиной.
- Посол Украины Боднар заявил, что Турция изменила свою позицию относительно войны и стала говорить о территориальной целостности Украины, а не только о мире любой ценой.
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