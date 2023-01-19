Глава МИД Турции: Мы ведем переговоры с РФ и США, чтобы они не применяли ядерное оружие

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна ведет переговоры с РФ и США, чтобы они не применяли ядерное оружие. Об этом он сказал во время визита в Вашингтон, цитирует его Akit.

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По его словам, благодаря Турции удалось добиться "значительного прогресса" в переговорах РФ и Украины в начале большой войны, но она затянулась.

"Изменились условия и возникли различные аспекты переговоров. Не только в руках Турции остановить войну, но мы с самого начала пытались установить мир", — сказал Чавушоглу.

Он отметил, что его страна продолжает вести переговоры о том, чтобы США и Россия не применяли ядерное оружие.

"Мы прошли долгий путь в начале. Вы знаете, что стороны даже были близки хотя бы к прекращению огня", — резюмировал дипломат.

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Дмитро Гриниченко

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