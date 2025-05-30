Глава МИД Турции: Внутри НАТО нет консенсуса о вступлении Украины
Внутри НАТО нет консенсуса по поводу членства Украины в Альянсе. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с российской стороной во время визита в Москву перед поездкой в Киев.
"Вопрос НАТО и Украины – это дискуссия внутри НАТО уже долгое время. Различные видения, параметры. Особенно учитывая реалии продолжения войны, этот вопрос и внутри НАТО не имеет определенного консенсуса. И страны-члены имеют разные подходы", – отметил глава турецкого МИД.
По его словам, переговоры о вступлении в НАТО продолжатся и важно рассмотреть, какая форма сотрудничества будет максимально полезна Украине, в том числе.
"Здесь есть европейская позиция, американская позиция, есть наша позиция. Во время переговоров в России этого вопроса не было в повестке дня. Это постоянно продолжающийся процесс", – сказал Фидан.
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