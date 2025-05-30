Глава МИД Турции: Внутри НАТО нет консенсуса о вступлении Украины

Фидан отметил, что у каждой стороны есть своя позиция по этому вопросу, дискуссии продолжаются

Хакан Фидан (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Внутри НАТО нет консенсуса по поводу членства Украины в Альянсе. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с российской стороной во время визита в Москву перед поездкой в Киев.

"Вопрос НАТО и Украины – это дискуссия внутри НАТО уже долгое время. Различные видения, параметры. Особенно учитывая реалии продолжения войны, этот вопрос и внутри НАТО не имеет определенного консенсуса. И страны-члены имеют разные подходы", – отметил глава турецкого МИД.

По его словам, переговоры о вступлении в НАТО продолжатся и важно рассмотреть, какая форма сотрудничества будет максимально полезна Украине, в том числе.

"Здесь есть европейская позиция, американская позиция, есть наша позиция. Во время переговоров в России этого вопроса не было в повестке дня. Это постоянно продолжающийся процесс", – сказал Фидан.