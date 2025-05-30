Голова МЗС Туреччини: Всередині НАТО немає консенсусу щодо вступу України
Усередині НАТО немає консенсусу щодо членства України в Альянсі. Про це заявив на пресконференції у Києві міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.
Він повідомив, що обговорював це питання з російською стороною під час візиту до Москви перед поїздкою в Київ.
"Питання НАТО та України – це дискусія всередині НАТО вже довгий час. Різні бачення, параметри. Особливо враховуючи реалії продовження війни, це питання і всередині НАТО не має певного консенсусу. І країни-члени мають різні підходи", – зазначив голова турецького МЗС.
За його словами, переговори про вступ у НАТО продовжаться і важливо розглянути, яка форма співпраці буде максимально корисна для України, зокрема.
"Тут є європейська позиція, американська позиція, є наша позиція. Під час переговорів у Росії цього питання не було в порядку денному. Це процес, який постійно триває", – сказав Фідан.
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