Глава МИД Венгрии обвинил советника Байдена во лжи. Заявил, что США "выступают за войну"

Ранее Салливан заявил, что США обеспокоены наступлением на демократические институты и коррупцией в Венгрии

Петер Сийярто (Фото: EPA/Robert Hegedus)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил во лжи советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, американское демократическое правительство, "выступающее за войну, гендерное равенство и миграцию, продолжило кампанию лжи против Венгрии".

Он отметил, что высказывания Салливана показывают, что "американским демократам трудно смириться с тем, что посреди европейского прогрессивного либерального моря все еще существует остров, где мы с гордостью заявляем: никакой войны, никакого гендера, никакой миграции".

"Мы продолжаем твердо выступать за мир, защищать семьи от агрессивной гендерной пропаганды и не допускаем въезд нелегальных мигрантов. Нравится это американским демократам или нет", — заявил Сийярто.

Ранее Салливан заявил, что США обеспокоены наступлением на демократические институты и коррупцией в Венгрии.

На саммите Европейского совета в Брюсселе 1 февраля лидеры ЕС договорились выделить 50 млрд евро Украине в 2024-2027 годах. Первым об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Премьер Венгрии Орбан сказал, что Будапешт получил гарантии, что Украина "не заберет деньги Венгрии", поэтому результаты состоявшегося 1 февраля саммита ЕС можно считать успешными.

29 января министр иностранных дел Венгрии вместе с командой прибыл в Ужгород на переговоры, продолжавшиеся более шести часов.

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