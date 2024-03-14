Глава МИД Венгрии обвинил советника Байдена во лжи. Заявил, что США "выступают за войну"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил во лжи советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, американское демократическое правительство, "выступающее за войну, гендерное равенство и миграцию, продолжило кампанию лжи против Венгрии".
Он отметил, что высказывания Салливана показывают, что "американским демократам трудно смириться с тем, что посреди европейского прогрессивного либерального моря все еще существует остров, где мы с гордостью заявляем: никакой войны, никакого гендера, никакой миграции".
"Мы продолжаем твердо выступать за мир, защищать семьи от агрессивной гендерной пропаганды и не допускаем въезд нелегальных мигрантов. Нравится это американским демократам или нет", — заявил Сийярто.
Ранее Салливан заявил, что США обеспокоены наступлением на демократические институты и коррупцией в Венгрии.
- На саммите Европейского совета в Брюсселе 1 февраля лидеры ЕС договорились выделить 50 млрд евро Украине в 2024-2027 годах. Первым об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
- Премьер Венгрии Орбан сказал, что Будапешт получил гарантии, что Украина "не заберет деньги Венгрии", поэтому результаты состоявшегося 1 февраля саммита ЕС можно считать успешными.
- 29 января министр иностранных дел Венгрии вместе с командой прибыл в Ужгород на переговоры, продолжавшиеся более шести часов.
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