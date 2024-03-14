Глава МЗС Угорщини звинуватив радника Байдена у брехні. Заявив, що США "виступають за війну"

Раніше Салліван заявив, що США стурбовані наступом на демократичні інститути та корупцією в Угорщині

Петер Сійярто (Фото: EPA/Robert Hegedus)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив у брехні радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана. Про це він написав у Facebook.

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За його словами, американський демократичний уряд, який "виступає за війну, гендерну рівність і міграцію, продовжив кампанію брехні проти Угорщини".

Він зазначив, що висловлювання Саллівана показують, що "американським демократам важко змиритися з тим, що серед європейського прогресивного ліберального моря все ще існує острів, де ми з гордістю заявляємо: жодної війни, жодного ґендера, ніякої міграції".

"Ми продовжуємо твердо виступати за мир, захищати сім'ї від агресивної гендерної пропаганди і не допускаємо в'їзд нелегальних мігрантів. Подобається це американським демократам чи ні", — заявив Сійярто.

Раніше Салліван заявив, що США стурбовані наступом на демократичні інституції та корупцією в Угорщині.

На саміті Європейської ради у Брюсселі 1 лютого лідери ЄС домовилися виділити 50 млрд євро Україні у 2024-2027 роках. Першим про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель.

Прем'єр Угорщини Орбан сказав, що Будапешт отримав гарантії, що Україна "не забере гроші Угорщини", тому результати саміту ЄС, що відбувся 1 лютого, можна вважати успішними.

29 січня міністр закордонних справ Угорщини разом із командою прибув до Ужгорода на переговори, що тривали понад шість годин.

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