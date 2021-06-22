Глава МИД Венгрии пожаловался в ПАСЕ на украинский Миротворец

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время дебатов в Парламентской ассамблее Совета Европы пожаловался на украинский сайт Миротворец, где собирают информацию о "врагах Украины". Об этом сообщает Европравда.

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Комментируя ситуацию с правами венгров в Украине, глава ведомства заявил, что политикам и представителям страны, внесенным в базу сайта, якобы "грозит месть". Он также отметил, что и сам есть в списке Миротворца.

"Но для меня это не проблема, меня защищает контртеррористическая служба Венгрии. Но те, кто живут в Украине, имеют больше оснований бояться", – уверен он.

По словам Сийярто, Миротворец якобы создает угрозы для евродепутата Андреи Бочкор, которая родом из города Берегово Закарпатской области. Она тоже есть в списке и, по словам министра, "боится вернуться домой на рождественские праздники".

Бочкор внесли в базу сайта в феврале 2020 года за получения второго (венгерского) гражданства, что противоречит законодательству Украины, а также за покушение на суверенитет и территориальную целостность государства. Выступая в Европарламенте, она заявляла о некоем "давлении и зверствах" против венгерской общины Закарпатья, а также призывала ввести санкции против Украины.

Сийярто попал в Миротворец в сентябре 2018 года. Ему приписывают вмешательство в украинские выборы, разжигание и поддержку сепаратистских настроений.

25 октября 2020 года, во время местных выборов в Украине, в МИД Венгрии призвали жителей Закарпатья проголосовать на местных выборах за Партию венгров Украины. В украинском МИД этот случай назвали "наглым прямым вмешательством во внутренние дела страны".

30 ноября СБУ провела обыски в одном из благотворительных фондов в Закарпатье: правоохранители заявили, что "проверяется информация о его причастности к деятельности, направленной на нарушение госсуверенитета".

После этого Сийярто записал видео с критикой действий СБУ, в котором пригрозил обсудить вопрос будущего членства Украины в НАТО с представителями Альянса. Будапешт не в первый раз угрожает блокировкой курса Украины в НАТО.

В мае 2021-го после встречи с Дмитрием Кулебой Сийярто заявил, что в отношениях с Украиной был достигнут прогресс, который дает повод "для осторожного оптимизма".

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Оксана Житнюк

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