Глава Минобороны Италии прогнозирует новое наступление России зимой и переговоры весной

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что Россия, вероятно, попытается устроить новое наступление зимой 2024 года. Его заявление цитирует агентство ANSA.

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По его словам, зимой, возможно, будет "ответ России на украинское наступление".

"Думаю, что весна может стать периодом, когда, исчерпав оружие обеих сторон, чтобы попытаться добиться поворотного момента с обеих сторон, можно будет начать попытку диалога", — сказал Крозетто.

Он отметил, что Италия уделяет большое внимание усилению противовоздушной обороны Украины, чтобы остановить атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру, но признал, что запасы истощаются.

"Проблема в том, что у вас нет неограниченных ресурсов. Италия сделала почти все, что могла, места для дальнейшего развития не так много", — резюмировал глава ведомства.

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В Офисе президента твердая позиция по формуле мира. Заместитель главы ОП Игорь Жовква заявлял, что в Украине должен быть только "украинский план мира", а не "ватиканский", "китайский", "африканский".

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