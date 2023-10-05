Глава Міноборони Італії прогнозує новий наступ Росії взимку та переговори навесні

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Росія, ймовірно, спробує влаштувати новий наступ узимку 2024 року. Його заяву цитує агентство ANSA.

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За його словами, взимку, можливо, буде "відповідь Росії на український наступ".

"Думаю, що весна може стати періодом, коли, вичерпавши зброю обох сторін, щоб спробувати досягти поворотного моменту з обох сторін, можна буде розпочати спробу діалогу", — сказав Крозетто.

Він зазначив, що Італія приділяє велику увагу посиленню протиповітряної оборони України, щоб зупинити атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру, але визнав, що запаси виснажуються.

"Проблема в тому, що у вас немає необмежених ресурсів. Італія зробила майже все, що могла, місця для подальшого розвитку не так багато", — резюмував глава відомства.

У Держдепі США переконані, що перемога над Росією у війні — це повне виведення російських військ із території України.

В Офісі президента тверда позиція щодо формули миру. Заступник голови ОП Ігор Жовква заявляв, що в Україні має бути лише "український план миру", а не "ватиканський", "китайський", "африканський".

Глава МЗС Кулеба: Росія веде геноцидну війну. Потрібно перемогти її на полі бою, потім — на переговори.

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