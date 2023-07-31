Глава Минобороны Италии заговорил о "политическом решении" войны. У Зеленского ответили

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о необходимости "политического выбора, который определит окончание конфликта". Ему ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и напомнил о необходимости передачи Украине авиации, дальнобойных ракет и противовоздушной обороны.

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В интервью газете Corriere della Sera Крозетто заявил , что ситуация на фронте "зашла в тупик" и это "заставляет задуматься о долгосрочных сроках завершения войны".

"Украинское контрнаступление, как некоторые из нас предполагали, столкнулось с рядом трудностей. Российские окопы усложняют наступательные действия. Потому может быть политический выбор, который определит окончание конфликта", — сказал глава ведомства.

Подоляк в Twitter отреагировал на высказывания итальянского министра, подчеркнув, что тот "абсолютно прав", когда говорит о "политическом решении", которое должно заключаться в разблокировке передачи Украине западных истребителей, дальнобойных ракет и увеличении поставок современной ПВО.

"Все эти решения известны, но главное — их своевременность. Что касается остальных, нужно понимать: россияне должны быть выбиты с оккупированных территорий военным путем, а путинское вторжение — потерпеть тотальное фиаско. Любой другой "политический" результат станет крахом системы глобального порядка безопасности и триумфом кровавых людоедов по всему миру", — резюмировал он.

21 мая 2023 года премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Италия совместно с союзниками рассматривает возможность обучения украинских пилотов на военных самолетах западных образцов.

15 июля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что десятки летчиков уже готовы отправиться в Польшу, Румынию, Нидерланды, Данию, Великобританию и другие страны на обучение пилотированию F-16.

16 июля в Белом доме подтвердили, что США дали согласие на обучение украинских летчиков на F-16.

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