Италия не будет обучать украинских летчиков на F-16 и объяснила, почему

Италия не будет участвовать в обучении украинских летчиков эксплуатации истребителей F-16. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто на слушаниях в парламенте страны по итогам саммита НАТО, передает Nova News.

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"Италия не брала на себя обязательств обучать украинских пилотов использованию F-16. Мы не планируем покупать их для обучения кого-либо. Наша страна во многом способствовала безопасности Украины, но это (обучение на F-16) не будет одним из этих способов", – сказал Крозетто.

В армии Италии нет на вооружении истребителей F-16.

21 мая 2023 года премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Италия совместно с союзниками рассматривает возможность обучения украинских пилотов на военных самолетах западных образцов.

15 июля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что десятки летчиков уже готовы отправиться в Польшу, Румынию, Нидерланды, Данию, Великобританию и другие страны на обучение пилотированию F-16.

16 июля в Белом доме подтвердили, что США дали согласие на обучение украинских летчиков на F-16.

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