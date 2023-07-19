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Італія не навчатиме українських льотчиків на F-16 і пояснила, чому

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 20:40
Італія не навчатиме українських льотчиків на F-16 і пояснила, чому - Фото
Гвідо Крозетто (Фото - ЕРА)

Італія не братиме участі у навчанні українських льотчиків експлуатації винищувачів F-16. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час слухань у парламенті країни за підсумками саміту НАТО, передає Nova News.

"Італія не брала на себе зобов'язань навчати українських пілотів використанню F-16. Ми не плануємо купувати їх для навчання будь-кого. Наша країна багато в чому сприяла безпеці України, але це (навчання на F-16) не буде одним із таких способів" – сказав Крозетто.

В армії Італії немає на озброєнні винищувачів F-16.

  • 21 травня 2023 року прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що Італія спільно з союзниками розглядає можливість навчання українських пілотів на військових літаках західних зразків.
  • 15 липня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що десятки льотчиків уже готові вирушити до Польщі, Румунії, Нідерландів, Данії, Великої Британії та інших країн на навчання пілотуванню F-16.
  • 16 липня у Білому домі підтвердили, що США дали згоду на навчання українських льотчиків на F-16.

Читайте також: Резніков про F-16 для України: Оптимістично думаю, що це наступний рік

Наталія Медведєва
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війнаіталіяF-16Гвідо Крозетто
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