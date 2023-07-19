Італія не навчатиме українських льотчиків на F-16 і пояснила, чому
19.07.2023, 20:40
Гвідо Крозетто (Фото - ЕРА)
Італія не братиме участі у навчанні українських льотчиків експлуатації винищувачів F-16. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час слухань у парламенті країни за підсумками саміту НАТО, передає Nova News.
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"Італія не брала на себе зобов'язань навчати українських пілотів використанню F-16. Ми не плануємо купувати їх для навчання будь-кого. Наша країна багато в чому сприяла безпеці України, але це (навчання на F-16) не буде одним із таких способів" – сказав Крозетто.
В армії Італії немає на озброєнні винищувачів F-16.
- 21 травня 2023 року прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що Італія спільно з союзниками розглядає можливість навчання українських пілотів на військових літаках західних зразків.
- 15 липня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що десятки льотчиків уже готові вирушити до Польщі, Румунії, Нідерландів, Данії, Великої Британії та інших країн на навчання пілотуванню F-16.
- 16 липня у Білому домі підтвердили, що США дали згоду на навчання українських льотчиків на F-16.
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