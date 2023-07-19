Італія не навчатиме українських льотчиків на F-16 і пояснила, чому

Італія не братиме участі у навчанні українських льотчиків експлуатації винищувачів F-16. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час слухань у парламенті країни за підсумками саміту НАТО, передає Nova News.

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"Італія не брала на себе зобов'язань навчати українських пілотів використанню F-16. Ми не плануємо купувати їх для навчання будь-кого. Наша країна багато в чому сприяла безпеці України, але це (навчання на F-16) не буде одним із таких способів" – сказав Крозетто.

В армії Італії немає на озброєнні винищувачів F-16.

21 травня 2023 року прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що Італія спільно з союзниками розглядає можливість навчання українських пілотів на військових літаках західних зразків.

15 липня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що десятки льотчиків уже готові вирушити до Польщі, Румунії, Нідерландів, Данії, Великої Британії та інших країн на навчання пілотуванню F-16.

16 липня у Білому домі підтвердили, що США дали згоду на навчання українських льотчиків на F-16.

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