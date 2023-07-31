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Глава Міноборони Італії заговорив про "політичне вирішення" війни. У Зеленського відповіли

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 07:19
Глава Міноборони Італії заговорив про
Михайло Подоляк (Фото: ОП)

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про необхідність "політичного вибору, який визначить закінчення конфлікту". Йому відповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк і нагадав про необхідність передання Україні авіації, далекобійних ракет та протиповітряної оборони.

В інтерв'ю газеті Corriere della Sera Крозетто заявив, що ситуація на фронті "зайшла в глухий кут" і це "примушує задуматися про довгострокові терміни завершення війни".

"Український контрнаступ, як деякі з нас припускали, зіткнувся з низкою труднощів. Російські окопи ускладнюють наступальні дії. Тому може бути політичний вибір, який визначить закінчення конфлікту", — сказав глава відомства.

Подоляк у Twitter відреагував на висловлювання італійського міністра, наголосивши, що той "абсолютно правий", коли говорить про "політичне рішення", яке має полягати у розблокуванні передання Україні західних винищувачів, далекобійних ракет та збільшенні постачань сучасної ППО.

"Усі ці рішення відомі, але головне — їх своєчасність. Щодо решти, треба розуміти: росіяни мають бути вибиті з окупованих територій військовим шляхом, а путінське вторгнення — зазнати тотального фіаско. Будь-який інший "політичний" результат стане крахом системи глобального порядку безпеки та тріумфом кривавих людожерів по всьому світу", — резюмував він.

  • 21 травня 2023 року пані прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що Італія спільно з союзниками розглядає можливість навчання українських пілотів на військових літаках західних зразків.
  • 15 липня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що десятки льотчиків уже готові вирушити до Польщі, Румунії, Нідерландів, Данії, Великої Британії та інших країн на навчання пілотування F-16.
  • 16 липня у Білому домі підтвердили, що США дали згоду на навчання українських льотчиків на F-16.

Читайте також: Італія не навчатиме українських льотчиків на F-16 і пояснила, чому

Дмитро Гриниченко
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