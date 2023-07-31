Глава Міноборони Італії заговорив про "політичне вирішення" війни. У Зеленського відповіли

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про необхідність "політичного вибору, який визначить закінчення конфлікту". Йому відповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк і нагадав про необхідність передання Україні авіації, далекобійних ракет та протиповітряної оборони.

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В інтерв'ю газеті Corriere della Sera Крозетто заявив, що ситуація на фронті "зайшла в глухий кут" і це "примушує задуматися про довгострокові терміни завершення війни".

"Український контрнаступ, як деякі з нас припускали, зіткнувся з низкою труднощів. Російські окопи ускладнюють наступальні дії. Тому може бути політичний вибір, який визначить закінчення конфлікту", — сказав глава відомства.

Подоляк у Twitter відреагував на висловлювання італійського міністра, наголосивши, що той "абсолютно правий", коли говорить про "політичне рішення", яке має полягати у розблокуванні передання Україні західних винищувачів, далекобійних ракет та збільшенні постачань сучасної ППО.

"Усі ці рішення відомі, але головне — їх своєчасність. Щодо решти, треба розуміти: росіяни мають бути вибиті з окупованих територій військовим шляхом, а путінське вторгнення — зазнати тотального фіаско. Будь-який інший "політичний" результат стане крахом системи глобального порядку безпеки та тріумфом кривавих людожерів по всьому світу", — резюмував він.

21 травня 2023 року пані прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що Італія спільно з союзниками розглядає можливість навчання українських пілотів на військових літаках західних зразків.

15 липня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що десятки льотчиків уже готові вирушити до Польщі, Румунії, Нідерландів, Данії, Великої Британії та інших країн на навчання пілотування F-16.

16 липня у Білому домі підтвердили, що США дали згоду на навчання українських льотчиків на F-16.

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