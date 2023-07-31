Глава Міноборони Італії заговорив про "політичне вирішення" війни. У Зеленського відповіли
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про необхідність "політичного вибору, який визначить закінчення конфлікту". Йому відповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк і нагадав про необхідність передання Україні авіації, далекобійних ракет та протиповітряної оборони.
В інтерв'ю газеті Corriere della Sera Крозетто заявив, що ситуація на фронті "зайшла в глухий кут" і це "примушує задуматися про довгострокові терміни завершення війни".
"Український контрнаступ, як деякі з нас припускали, зіткнувся з низкою труднощів. Російські окопи ускладнюють наступальні дії. Тому може бути політичний вибір, який визначить закінчення конфлікту", — сказав глава відомства.
Подоляк у Twitter відреагував на висловлювання італійського міністра, наголосивши, що той "абсолютно правий", коли говорить про "політичне рішення", яке має полягати у розблокуванні передання Україні західних винищувачів, далекобійних ракет та збільшенні постачань сучасної ППО.
"Усі ці рішення відомі, але головне — їх своєчасність. Щодо решти, треба розуміти: росіяни мають бути вибиті з окупованих територій військовим шляхом, а путінське вторгнення — зазнати тотального фіаско. Будь-який інший "політичний" результат стане крахом системи глобального порядку безпеки та тріумфом кривавих людожерів по всьому світу", — резюмував він.
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