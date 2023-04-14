Глава Минобороны Китая едет в Россию. Встретится с Шойгу и поговорит о "сотрудничестве"

Министр обороны Китая Ли Шанфу будет находиться с визитом в России с 16 до 19 апреля и встретится с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом на брифинге сообщил представитель ведомства КНР Тань Кэфэй, цитирует его пропагандистское агентство Global Times, которое контролирует Компартия Китая.

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По его словам, кроме встречи с Шойгу, Ли Шанфу проведет переговоры с российскими военачальниками и посетит военные академии РФ.

Он отметил, что военные России и Китая "поддерживают тесное взаимодействие с новыми разработками в области стратегической коммуникации, совместных учений и прагматического сотрудничества".

"Обогащаем китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство координации для новой эры", — сказал Тань Кэфэй.

19 февраля 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай, что помощь России оружием "серьезно усложнит отношения с США".

20 марта глава КНР прибыл в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

21 марта New York Times сообщила, что после 24 февраля 2022 года Китай продал России беспилотников и запчастей к ним на сумму свыше $12 млн.

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Дмитро Гриниченко

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