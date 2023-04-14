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Глава Минобороны Китая едет в Россию. Встретится с Шойгу и поговорит о "сотрудничестве"

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 11:22
Глава Минобороны Китая едет в Россию. Встретится с Шойгу и поговорит о
Ли Шанфу (Фото: пропаганда КНР)

Министр обороны Китая Ли Шанфу будет находиться с визитом в России с 16 до 19 апреля и встретится с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом на брифинге сообщил представитель ведомства КНР Тань Кэфэй, цитирует его пропагандистское агентство Global Times, которое контролирует Компартия Китая.

По его словам, кроме встречи с Шойгу, Ли Шанфу проведет переговоры с российскими военачальниками и посетит военные академии РФ.

Он отметил, что военные России и Китая "поддерживают тесное взаимодействие с новыми разработками в области стратегической коммуникации, совместных учений и прагматического сотрудничества".

"Обогащаем китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство координации для новой эры", — сказал Тань Кэфэй.

  • 19 февраля 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай, что помощь России оружием "серьезно усложнит отношения с США".
  • 20 марта глава КНР прибыл в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
  • 21 марта New York Times сообщила, что после 24 февраля 2022 года Китай продал России беспилотников и запчастей к ним на сумму свыше $12 млн.

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Дмитро Гриниченко
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Россия Китай война сергей шойгу Ли Шанфу
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