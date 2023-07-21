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Глава МВД: Гвардию наступления расформируют сразу после войны. Это не отдельная армия

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 14:42
Глава МВД: Гвардию наступления расформируют сразу после войны. Это не отдельная армия - Фото
Игорь Клименко (Фото: пресс-служба саммита городов и регионов)

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что бригады Гвардии наступления будут расформированы после окончания войны РФ против Украины. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

По его словам, военные, полицейские и пограничники из этих подразделений будут выполнять свои функции в соответствии с функционалом. 

Он отметил, что нет никаких оснований для домысла о том, что МВД якобы "формирует собственную армию". 

"Опасения некоторых политиков, что мы формируем какую-то свою армию, не имеет под собой никаких оснований. Эти люди идут на войну, они гибнут на войне. О какой мы армии говорим? Мы говорим о серьезной войне. И мы очень рано начали говорить о политике", — сказал Клименко.

Глава ведомства подчеркнул, что никто не будет использовать Гвардию наступления в политических целях. 

"Некоторые политики забегают вперед, что касается ведения войны и политической работы. Некоторые люди забывают, что у нас идет война. МВД не принимает участия в каких-либо политических течениях, политических разборках. Это, я считаю, аморально на сегодняшний день", — резюмировал он.

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Дмитрий Гриниченко
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