Глава МВД: Гвардию наступления расформируют сразу после войны. Это не отдельная армия

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что бригады Гвардии наступления будут расформированы после окончания войны РФ против Украины. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

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По его словам, военные, полицейские и пограничники из этих подразделений будут выполнять свои функции в соответствии с функционалом.

Он отметил, что нет никаких оснований для домысла о том, что МВД якобы "формирует собственную армию".

"Опасения некоторых политиков, что мы формируем какую-то свою армию, не имеет под собой никаких оснований. Эти люди идут на войну, они гибнут на войне. О какой мы армии говорим? Мы говорим о серьезной войне. И мы очень рано начали говорить о политике", — сказал Клименко.

Глава ведомства подчеркнул, что никто не будет использовать Гвардию наступления в политических целях.

"Некоторые политики забегают вперед, что касается ведения войны и политической работы. Некоторые люди забывают, что у нас идет война. МВД не принимает участия в каких-либо политических течениях, политических разборках. Это, я считаю, аморально на сегодняшний день", — резюмировал он.

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