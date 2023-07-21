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Глава МВС: Гвардію наступу розформують одразу після війни. Це не окрема армія для політики

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 14:42
Глава МВС: Гвардію наступу розформують одразу після війни. Це не окрема армія для політики - Фото
Ігор Клименко (Фото: пресслужба саміту міст та регіонів)

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що бригади Гвардії наступу будуть розформовані після закінчення війни РФ проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, військові, поліцейські та прикордонники з цих підрозділів виконуватимуть свої функції відповідно до функціоналу.

Він зазначив, що немає жодних підстав для домислу про те, що МВС нібито "формує власну армію".

"Побоювання деяких політиків, що ми формуємо якусь свою армію, не має під собою жодних підстав. Ці люди йдуть на війну, вони гинуть на війні. Про яку ми армію говоримо? Ми говоримо про серйозну війну. І ми дуже рано почали говорити про політику", — сказав Клименко.

Глава відомства наголосив, що ніхто не використовуватиме Гвардію наступу з політичною метою.

"Деякі політики забігають наперед, що стосується ведення війни та політичної роботи. Деякі люди забувають, що у нас йде війна. МВС не бере участі в якихось політичних течіях, політичних розбірках. Це, я вважаю, аморально на сьогоднішній день", — резюмував він.

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Дмитро Гриниченко
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