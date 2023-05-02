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Глава МВД Клименко: В ближайшее время будет назначен новый начальник Нацполиции

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 10:18
Глава МВД Клименко: В ближайшее время будет назначен новый начальник Нацполиции - Фото
Игорь Клименко (Фото: пресс-служба Саммита городов и регионов)

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в ближайшее время будет назначен новый глава Национальной полиции Украины. Об этом он сообщил в интервью агенству Интерфакс-Украина.

По его словам, аппарат МВД на сегодняшний день обновлен примерно на 40%, а новый глава Нацполиции будет назначен в ближайшее время.

Он отметил, что в министерстве назначены новые руководители и личный состав. 

"Мы оставили лучших, усилили специалистами из других министерств и ведомств. Перед нами сейчас одна задача: выполнять задачи, стоящие перед государством, привлекая к этому профессиональных людей", — сказал Клименко. 

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Дмитро Гриниченко
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Игорь Клименко Нацполиция мвд глава Нацполиции
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