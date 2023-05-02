Глава МВД Клименко: В ближайшее время будет назначен новый начальник Нацполиции

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в ближайшее время будет назначен новый глава Национальной полиции Украины. Об этом он сообщил в интервью агенству Интерфакс-Украина.

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По его словам, аппарат МВД на сегодняшний день обновлен примерно на 40%, а новый глава Нацполиции будет назначен в ближайшее время.

Он отметил, что в министерстве назначены новые руководители и личный состав.

"Мы оставили лучших, усилили специалистами из других министерств и ведомств. Перед нами сейчас одна задача: выполнять задачи, стоящие перед государством, привлекая к этому профессиональных людей", — сказал Клименко.

Сейчас временное исполнение обязанностей главы Нацполиции возложено на Ивана Выговского, руководителя Главного управления Нацполиции в Киеве.

18 января 2023 года в результате крушения вертолета в Броварах погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

7 февраля Верховная Рада назначила Клименко министром внутренних дел.

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Дмитро Гриниченко

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