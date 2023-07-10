Глава Мюнхенской конференции заявил, что Украина вступит в НАТО, но "когда будут условия"
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что Украина станет членом НАТО, но только, "когда позволят условия". Об этом он сообщил в интервью изданиям Der General-Anzeiger Bonn и Die Rheinische Post, которое цитирует Deutsche Welle.
По его словам, Украина должна и станет членом НАТО, "как только позволят условия".
"При этом о приеме Украины на данном этапе не может быть и речи, поскольку это втянуло бы Альянс непосредственно в войну на фоне обязательства оказать Киеву помощь согласно статье 5 Североатлантического договора", — сказал Хойсген.
Он отметил, что саммит НАТО в Вильнюсе должен дать понять, что Украина "принадлежит к семье НАТО".
"Мы должны использовать Совет НАТО-Украина для обсуждения условий полноправного членства Украины на более позднем этапе", — резюмировал глава Мюнхенской конференции.
- 5 июля 2023 года представитель Белого дома заявила, что страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины, когда она будет "соответствовать всем требованиям и проведет необходимые реформы". В МИД отреагировали и призвали Запад реформировать свое отношение к России.
- Кирби также сообщил, что не следует рассматривать саммит НАТО в Вильнюсе как "точку принятия решений" по конкретным системам вооружения.
- Глава ГУР Буданов заявил, что ожидания украинского общества от саммита НАТО "не будут удовлетворены", а Украину не пригласят присоединиться к Альянсу во время мероприятия.
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