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Глава Мюнхенской конференции заявил, что Украина вступит в НАТО, но "когда будут условия"

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 12:16
Глава Мюнхенской конференции заявил, что Украина вступит в НАТО, но
Кристоф Хойсген (Фото: EPA)

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что Украина станет членом НАТО, но только, "когда позволят условия". Об этом он сообщил в интервью изданиям Der General-Anzeiger Bonn и Die Rheinische Post, которое цитирует Deutsche Welle.

По его словам, Украина должна и станет членом НАТО, "как только позволят условия". 

"При этом о приеме Украины на данном этапе не может быть и речи, поскольку это втянуло бы Альянс непосредственно в войну на фоне обязательства оказать Киеву помощь согласно статье 5 Североатлантического договора", — сказал Хойсген.

Он отметил, что саммит НАТО в Вильнюсе должен дать понять, что Украина "принадлежит к семье НАТО". 

"Мы должны использовать Совет НАТО-Украина для обсуждения условий полноправного членства Украины на более позднем этапе", — резюмировал глава Мюнхенской конференции.

Читайте также: Кулеба о саммите НАТО: Согласованы важные для Украины решения, наш путь станет короче

Дмитрий Гриниченко
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