Глава Мюнхенської конференції заявив, що Україна вступить до НАТО, але "коли будуть умови"

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен заявив, що Україна стане членом НАТО, але тільки "коли дозволять умови". Про це він повідомив в інтерв'ю виданням Der General-Anzeiger Bonn та Die Rheinische Post, яке цитує Deutsche Welle.

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За його словами, Україна має і стане членом НАТО, "як тільки дозволять умови".

"Водночас про приймання України на даному етапі не може бути й мови, оскільки це втягло б Альянс безпосередньо у війну на тлі зобов'язання надати Києву допомогу згідно зі статтею 5 Північноатлантичного договору", — сказав Гойсґен.

Він зазначив, що саміт НАТО у Вільнюсі має дати зрозуміти, що Україна "належить до сім'ї НАТО".

"Ми маємо використовувати Раду НАТО-Україна для обговорення умов повноправного членства України на пізнішому етапі", — резюмував глава Мюнхенської конференції.

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