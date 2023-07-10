Глава Мюнхенської конференції заявив, що Україна вступить до НАТО, але "коли будуть умови"
Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен заявив, що Україна стане членом НАТО, але тільки "коли дозволять умови". Про це він повідомив в інтерв'ю виданням Der General-Anzeiger Bonn та Die Rheinische Post, яке цитує Deutsche Welle.
За його словами, Україна має і стане членом НАТО, "як тільки дозволять умови".
"Водночас про приймання України на даному етапі не може бути й мови, оскільки це втягло б Альянс безпосередньо у війну на тлі зобов'язання надати Києву допомогу згідно зі статтею 5 Північноатлантичного договору", — сказав Гойсґен.
Він зазначив, що саміт НАТО у Вільнюсі має дати зрозуміти, що Україна "належить до сім'ї НАТО".
"Ми маємо використовувати Раду НАТО-Україна для обговорення умов повноправного членства України на пізнішому етапі", — резюмував глава Мюнхенської конференції.
- 5 липня 2023 року представниця Білого дому заявила, що країни-члени НАТО ухвалять рішення про членство України, коли вона "відповідатиме всім вимогам і проведе необхідні реформи". У МЗС відреагували та закликали Захід реформувати своє ставлення до Росії.
- Кірбі також повідомив, що не слід розглядати саміт НАТО у Вільнюсі як "точку ухвалення рішень" щодо конкретних систем озброєння.
- Глава ГУР Буданов заявив, що очікування українського суспільства від саміту НАТО "не виправдаються", а Україну не запросять приєднатися до Альянсу під час заходу.
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