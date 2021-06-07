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Глава набсовета Украинского культурного фонда подала в отставку

07.06.2021, 23:36
Глава набсовета Украинского культурного фонда подала в отставку - Фото
Лариса Мудрак (фото - Facebook Мудрак)

Глава наблюдательного совета Украинского культурного фонда Лариса Мудрак сообщила, что написала заявление об отставке. Также заявление на увольнение подала член набсовета Екатерина Чуева.

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Мудрак написала в Facebook, что сложила полномочия, "учитывая сложившуюся ситуацию и собственную гражданскую позицию о самоотводе действующего наблюдательного совета УКФ" 4 июня.

"Мой голос изначально был в меньшинстве в НС. Кризис в УКФ начался задолго до моего прихода. За месяц работы во время кризиса всех уровней удалось выбрать исполнительного директора и провести конкурсный отбор 2021 года", – написала Мудрак.

По ее словам, дирекция может продолжить работу по выдаче грантов в том году.

"Если мой голос будет услышан — буду помогать УКФ и дальше", – отметила Мудрак.

"Ситуация безусловно непростая. Замечательно, что конкурс состоялся, а значит Дирекция сможет продолжить свою работу по выдаче грантов. Но вопрос о работе нынешнего наблюдательного совета остается открытым. И общественность, и министерство, и я лично заинтересован в том, чтобы период нестабильности, который мы сейчас наблюдаем, завершился", – прокомментировал ситуацию министр культуры Александр Ткаченко, сообщает пресс-служба УКФ.

"К сожалению, из-за законодательных пробелов в УКФ и в МКИП отсутствуют юридические рычаги влияния. Но я настаиваю на том, что самоотвод таких членов набсовета, как господин Сусленский и господин Тулузов, является лучшим решением для УКФ. Параллельно мы будем продолжать работу над внесением необходимых изменений в закон, чтобы не допустить повторения таких ситуаций", – добавил Ткаченко.

В случае если самоотводы членов набсовета продолжаться, будет рассматриваться вариант запуска процедуры переизбрания всего его состава. Она будет проходить в соответствии с законом – двух кандидатов подает МКИП, двух – Офис президента, двух – общественные организации, двух – учреждения культуры. Председатель набсовета будет избираться из предложенных новых кандидатур обновленным составом набсовета УКФ.

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Вадим Ребрина
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