Глава оборонного комитета Рады: Можем возобновить производство ракет, самолетов и кораблей

Украинская "оборонка" действует системно в двух направлениях по изготовлению оружия и обеспечению им украинских бойцов

Александр Завитневич (Фото: ОП)

Глава оборонного комитета Верховной Рады Александр Завитневич считает перспективным изготовление всех видов вооружения на территории Украины, начиная с беспилотников и артиллерийских снарядов, заканчивая танками, ракетами, самолетами и кораблями. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

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"Мы считаем перспективными все без исключения номенклатуры ВВТ, которые необходимы нашим Cилам обороны. Наша цель – как можно скорее выйти на уровень максимального удовлетворения потребностей фронта продукцией собственного или совместно с партнерами производства", – сказал Завитневич.

Для этого, пояснил он, Украина системно действует по двум направлениям: запускает новые номенклатуры продукции "оборонки", среди которых – артиллерийские снаряды и дроны, а также реанимирует оборонные возможности, которые были у Украины в прошлом. Речь идет о производстве танков, самолетов, кораблей и ракет.

"По каждому из этих направлений в разы усилена поддержка государственных предприятий ОПК, развитие частного сектора. Приняты ряд других мер, в том числе упрощены все процедуры импорта необходимых комплектующих, финансирование долгосрочных контрактов и т.п.", – рассказал чиновник.

19 декабря 2023 года Зеленский пообещал, что Украина в 2024 году произведет миллион дронов.

Глава Минстратегпрома Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

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