Голова оборонного комітету Ради: Можемо реанімувати виготовлення ракет, літаків та кораблів

Українська "оборонка" діє системно у двох напрямах щодо виготовлення зброї та забезпечення нею українських бійців

Олександр Завітневич (Фото: ОП)

Голова оборонного комітету Верховної Ради Олександр Завітневич вважає перспективним виготовлення всіх видів озброєння на території України, починаючи з безпілотників та артилерійських снарядів, закінчуючи танками, ракетами, літаками та кораблями. Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

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"Ми вважаємо перспективними всі без виключення номенклатури ОВТ, які необхідні нашим Cилам оборони. Наша мета – якомога скоріше вийти на рівень максимального задоволення потреб фронту продукцією власного чи спільно з партнерами виробництва", – сказав Завітневич.

Для цього, пояснив він, Україна системно діє за двома напрямами: започатковує нові номенклатури продукції "оборонки", серед яких – артилерійські снаряди та дрони, а також реанімує оборонні спроможності, які мала Україна в минулому. Йдеться про виробництво танків, літаків, кораблів та ракет.

"По кожному з цих напрямів у рази посилена підтримка державних підприємств ОПК, розвиток приватного сектору. Вжито низку інших заходів, зокрема спрощено усі процедури імпорту необхідних комплектуючих, фінансування довгострокових контрактів тощо", – розповів чиновник.

19 грудня 2023 року Зеленський пообіцяв, що Україна 2024 року виготовить мільйон дронів.

Глава Мінстратегпрому Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже в грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

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