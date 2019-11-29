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Глава ОБСЕ: Переговоры о новых участках разведения войск идут

Глава ОБСЕ: Переговоры о новых участках разведения войск идут - Фото
Мирослав Лайчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.11.2019, 15:38

Лайчак надеется, что более точная информация появится после нормандской встречи

Переговоры о новых участках разведения войск на Донбассе ведутся в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом рассказал глава ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время визита в Станицу Луганскую, сообщают Новости Донбасса.

Лайчак заявил, что на этих переговорах "есть позитивный тренд", более точная информация может, по его словам, появиться после встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате 9 декабря.

  • 26 июня украинская армия провела первый этап отвода своих сил в Станице Луганской.
  • 1 ноября в штабе операции объединенных сил заявили о завершении этапа разведения сил и средств в районе Золотого-4.
  • 9 ноября в районе Богдановки и Петровское Донецкой области началось разведение войск.

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Донбасс обсе Мирослав Лайчак разведение войск
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