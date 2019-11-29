Глава ОБСЕ: Переговоры о новых участках разведения войск идут

Переговоры о новых участках разведения войск на Донбассе ведутся в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом рассказал глава ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время визита в Станицу Луганскую, сообщают Новости Донбасса.
Лайчак заявил, что на этих переговорах "есть позитивный тренд", более точная информация может, по его словам, появиться после встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате 9 декабря.
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