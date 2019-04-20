Глава ОБСЕ призвал продолжить переговоры о "пасхальном" перемирии

Мирослав Лайчак (фото - пресс-служба МИД Словакии)

Председатель ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак выразил сожаление, что трехсторонняя контактная группа в Минске и ее рабочая группа по вопросам безопасности не смогли договориться о "пасхальном" перемирии и призвал продолжить переговоры. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Лайчак подчеркнул важную необходимость не только повторно взять на себя обязательства по восстановлению перемирия, но и договориться о постоянном и необратимом прекращении огня.

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"Ежедневно на востоке Украины страдают люди. Обязанность сторон - обеспечить безопасную среду, и это ключевая предпосылка для любого положительного развития, включая улучшение сложной гуманитарной ситуации", - отметил Лайчак.

Пасхальное перемирие должно было вступить в силу 19 апреля в 12:00

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что страна-агрессор Россия во время скай-конференции отказалась поддержать инициативу Украины об объявлении "пасхального" перемирия.