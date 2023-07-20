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Глава ОП о возвращении командиров обороны Азовстали: Эрдоган не выдвигал никаких условий

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 13:57
Глава ОП о возвращении командиров обороны Азовстали: Эрдоган не выдвигал никаких условий - Фото
Андрей Ермак (Фото: EPA)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не выдвигал никаких условий для возвращения в Украину командиров обороны Мариуполя. Об этом он сообщил в интервью LB.

По его словам, президент Владимир Зеленский договорился с Эрдоганом, что украинские офицеры вернутся в Украину, а Турция не выдвигала никаких дополнительных условий. 

Он отметил, что "азовцы" долго были в Турции и имели возможность реабилитироваться в нормальных условиях. 

"Но пришло время. И для них, безусловно, трудно было оставаться там, понимая, что сейчас происходит в Украине. Война еще не закончилась, и для них, для людей, защищавших Азовсталь, это было психологически очень тяжело", — сказал глава ОП.

Ермак заявил, что общался с командирами Азовстали практически ежедневно и обещал, что как только появится возможность их возвращения в Украину, то Зеленский будет говорить об этом с Эрдоганом. 

  • 8 июля Зеленский объявил, что из Турции возвращаются домой украинские воины "Редис", "Калина", "Волына", Хоменко и Шлега. В Офисе президента не озвучили, как удалось добиться возвращения домой командиров – сообщили лишь, что это произошло "по результатам переговоров с турецкой стороной".
  • В Кремле пожаловались на возвращение из Турции в Украину защитников Азовстали, заявив, что Россию никто не предупреждал об этом, и это якобы является "нарушением договоренностей".
  • Подполковник "Редис" Прокопенко впервые после плена встретился с бойцами Азова – фото. 

Смотрите также: Командир Азова "Редис" во Львове: Мы обязательно еще скажем свое слово в бою

Дмитрий Гриниченко
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