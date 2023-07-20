Глава ОП про повернення командирів оборони Азовсталі: Ердоган не висував жодних умов

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не висував жодних умов для повернення в Україну командирів оборони Маріуполя. Про це він повідомив у інтерв'ю LB.

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За його словами, президент Володимир Зеленський домовився з Ердоганом, що українські офіцери повернуться до України, а Туреччина не висувала жодних додаткових умов.

Він зазначив, що "азовці" довго були у Туреччині та мали можливість реабілітуватися в нормальних умовах.

"Але настав час. І для них, безумовно, важко було залишатися там, розуміючи, що зараз відбувається в Україні. Війна ще не закінчилася, і для них, для людей, які захищали Азовсталь, це було психологічно дуже важко", — сказав голова ОП.

Єрмак заявив, що спілкувався з командирами Азовсталі практично щодня й обіцяв, що як тільки з'явиться можливість їхнього повернення в Україну, то Зеленський говоритиме про це з Ердоганом.

8 липня президент Володимир Зеленський оголосив, що з Туреччини повертаються додому українські воїни "Редіс", "Калина", "Волина", Хоменко та Шлега. В Офісі президента не озвучили, як вдалося домогтися повернення додому командирів – повідомили лише, що це сталося "за результатами переговорів із турецькою стороною".

У Кремлі поскаржилися на повернення з Туреччини до України захисників Азовсталі, заявивши, що Росію ніхто не попереджав про це, і це нібито є "порушенням домовленостей".

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