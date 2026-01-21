Глава разведки посетил Запорожский фронт на фоне постоянных атак россиян
Руководитель Главного управления разведки Олег Иващенко посетил Запорожский фронт, где обсудил с военными ситуацию на поле боя и проанализировал намерения врага. Об этом сообщили в ГУР.
Во время беседы определили, как углубить взаимодействие и координацию всех составляющих Сил обороны, в частности как усилить все виды разведки. Акцентировали на том, что необходимо увеличить поставки новейших технических средств разведки и усилить подготовку разведчиков в соответствии с требованиями современной войны.
Командиры воинских частей ГУР доложили Иващенко о работе на Запорожском фронте. Руководитель поблагодарил воинов, в частности департамент активных действий и "Спецподразделение Тимура" за ежедневную боевую работу, пополнение обменного фонда и соблюдение норм Международного гуманитарного права.
"Судьба Украины сегодня зависит от нашей стойкости и профессионализма. Подчеркиваю, что наши подразделения должны действовать на опережение – именно поэтому так важно получать и владеть качественной разведывательной информацией", – сказал Иващенко.
Также руководитель разведки встретился с руководством Запорожской областной военной администрации и обсудил приоритеты для дальнейшего взаимодействия.
По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, на Гуляйпольском направлении в Запорожской области за сутки удалось отбить девять атак россиян в районе Гуляйполя и в направлениях Доброполья и Зеленого. На Александровском направлении враг совершил одну атаку в направлении Нового Запорожья.
На Ореховском направлении произошло два боестолкновения в районах Степногорска и Приморского.
