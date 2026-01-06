ВСУ о рисках для Запорожья: РФ может получить господствующие высоты, а бои переместятся в дачи

Захват Степногорска будет означать завладение господствующими высотами для РФ, а продвижение в сторону Малокатериновки – бои в дачных застройках

Запорожье (Фото: городской совет)

Сейчас идут бои за поселок Степногорск Васильевского района Запорожской области – и если россияне получат над ним полный контроль, то до областного центра им останется всего несколько десятков километров, а также они будут иметь господствующие высоты. Об этом LIGA.net рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"То, что противник пытается вытеснить наши подразделения из Степногорска, – это довольно высокий риск для окрестностей Запорожья, так как это довольно недалеко от города, около 20 км по прямой. Кроме того, это господствующие высоты", – подчеркнул он.

Спикер ВСУ объяснил, что если россияне захватят этот плацдарм, то смогут подтянуть туда определенные виды вооружения, которые будут угрожать окрестностям Запорожья.

Если россияне будут продвигаться дальше, к Малокатериновке и Кушугуму, то это означает бои в местности, где довольно сложно держать оборону, так как там расположены в основном только небольшие дачные дома и почти нет "мощной и прочной" застройки.

"Хотя мы все это понимали, знали все это, и поэтому противнику также там несладко", – заверил Волошин.

Он добавил, что на этом небольшом участке фронта шириной до 15 км ежедневно происходит по несколько боестолкновений, в частности, россияне пытаются двигаться в сторону Степногорска. Также по территории бывшего Каховского водохранилища диверсионно-штурмовые группы врага пытаются зайти в Малокатериновку и до конца вытеснить украинских воинов из Приморского. За Приморское сейчас идут бои.

Карта: DeepState