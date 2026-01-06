ЗСУ про ризики для Запоріжжя: РФ може отримати панівні висоти, а бої перемістяться в дачі

Запоріжжя (Фото: міська рада)

Наразі тривають бої за селище Степногірськ Василівського району Запорізької області – і якщо росіяни отримають над ним повний контроль, то до обласного центру їм залишиться лише кілька десятків кілометрів, а також вони матимуть панівні висоти. Про це LIGA.net розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Те, що противник намагається витіснити наші підрозділи зі Степногірська, – це доволі високий ризик для околиць Запоріжжя, адже це доволі недалеко від міста, близько 20 км по прямій. Крім того, це панівні висоти", – наголосив він.

Речник ЗСУ пояснив, що якщо росіяни захоплять цей плацдарм, то зможуть підтягнути туди певні види озброєння, які загрожуватимуть околицям Запоріжжя.

Якщо росіяни просуватимуться далі, до Малокатеринівки і Кушугуму, то це означає бої в місцевості, де доволі складно тримати оборону, адже там розташовані здебільшого лише невеликі дачні будинки і майже немає "потужної і міцної" забудови.

"Хоча ми все це розуміли, знали все це, і тому противнику також там непереливки", – запевнив Волошин.

Він додав, що на цій невеликій ділянці фронту завширшки до 15 км щодня відбувається по декілька боєзіткнень, зокрема, росіяни намагаються рухатись в бік Степногірська. Також територією колишнього Каховського водосховища диверсійно-штурмові групи ворога намагаються зайти до Малокатеринівки і до кінця витіснити українських воїнів з Приморського. За Приморське наразі тривають бої.

Мапа: DeepState