Передмістя Запоріжжя не "сіре", але бої вже були: росіяни заходили по "дну" водосховища

В окупантів вже були спроби зайти до селища Малокатеринівка під Запоріжжям. Надалі вони продовжать ці намагання, щоб вийти на околиці обласного центру

Малокатеринівка після обстрілу КАБами (Фото: Facebook / Володимир Сосуновський)

Росія вже мала поодинокі спроби зайти до селища Малокатеринівка Кушугумської громади Запорізької області, що фактично є передмістям Запоріжжя. Про це LIGA.net розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Коментуючи ситуацію в Малокатеринівці, до якої, згідно з мапою DeepState, вже наблизилась "сіра зона", він наголосив, що загалом "до ворога ще є певна відстань". Зокрема, 4 січня бої йшли в Плавнях, також тривають боєзіткнення у Приморському.

"Здебільшого там дачні масиви і там немає великої капітальної забудови… Інфільтраційні групи противника намагаються зайти і просунутися якнайдалі, користуючись тим, що Каховського водосховища вже немає і можна пересуватися "по дну", – сказав він.

Деякі такі групи, за його словами, вже намагалися дібратись "по дну" колишнього водосховища, переправитись через річку Конка і зайти зі сходу до Малокатеринівки.

"Було навіть декілька боєзіткнень там. Тому що ми проводимо розвідувально-пошукові і пошуково-ударні дії, знищуючи такі групи", – сказав він.

Речник ЗСУ наголосив, що в небі над Малокатеринівкою постійно перебуває велика кількість російських дронів, і з кожним днем їх стає все більше.

"Це вже прифронтовий населений пункт. Адже противник намагається повністю взяти під контроль Приморське, використовувати його як місце, де зосереджуються штурмові групи, які йдуть надалі в напрямку Степногірська. Ситуація там доволі непроста", – сказав він.

Волошин додав, що ворог намагатиметься – і вже фіксувалися такі спроби – перейти через Конку і зайти в Малокатеринівку, тому що основне завдання росіян – максимально наблизитись до околиць Запоріжжя.

Мапа: DeepState