Пригород Запорожья не "серый", но бои уже были: россияне заходили по "дну" водохранилища

Оккупанты уже пытались зайти в Малокатериновку под Запорожьем. В дальнейшем они продолжат эти попытки, чтобы выйти на окраины областного центра

Малокатериновка после обстрела КАБами (Фото: Facebook / Владимир Сосуновский)

У России уже были единичные попытки зайти в поселок Малокатериновка Кушугумской громады Запорожской области, который фактически является пригородом Запорожья. Об этом LIGA.net рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Комментируя ситуацию в Малокатериновке, к которой, согласно карте DeepState, уже приблизилась "серая зона", он отметил, что в целом "до врага еще есть определенное расстояние". В частности, 4 января бои шли в Плавнях, также продолжаются боестолкновения в Приморском.

"В основном там дачные массивы и там нет большой капитальной застройки... Инфильтрационные группы противника пытаются зайти и продвинуться как можно дальше, пользуясь тем, что Каховского водохранилища уже нет и можно передвигаться "по дну", – сказал он.

Некоторые такие группы, по его словам, уже пытались добраться "по дну" бывшего водохранилища, переправиться через реку Конка и зайти с востока в Малокатериновку.

"Было даже несколько боестолкновений там. Потому что мы проводим разведывательно-поисковые и поисково-ударные действия, уничтожая такие группы", – сказал он.

Спикер ВСУ отметил, что в небе над Малокатериновкой постоянно находится большое количество российских дронов, и с каждым днем их становится все больше.

"Это уже прифронтовой населенный пункт. Так как противник пытается полностью взять под контроль Приморское, использовать его как место, где сосредотачиваются штурмовые группы, которые идут в дальнейшем в направлении Степногорска. Ситуация там довольно не простая", – сказал он.

Волошин добавил, что враг будет пытаться – и уже фиксировались такие попытки – перейти через Конку и зайти в Малокатериновку, потому что основная задача россиян – максимально приблизиться к окраинам Запорожья.

Карта: DeepState