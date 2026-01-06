Пригород Запорожья не "серый", но бои уже были: россияне заходили по "дну" водохранилища
У России уже были единичные попытки зайти в поселок Малокатериновка Кушугумской громады Запорожской области, который фактически является пригородом Запорожья. Об этом LIGA.net рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
Комментируя ситуацию в Малокатериновке, к которой, согласно карте DeepState, уже приблизилась "серая зона", он отметил, что в целом "до врага еще есть определенное расстояние". В частности, 4 января бои шли в Плавнях, также продолжаются боестолкновения в Приморском.
"В основном там дачные массивы и там нет большой капитальной застройки... Инфильтрационные группы противника пытаются зайти и продвинуться как можно дальше, пользуясь тем, что Каховского водохранилища уже нет и можно передвигаться "по дну", – сказал он.
Некоторые такие группы, по его словам, уже пытались добраться "по дну" бывшего водохранилища, переправиться через реку Конка и зайти с востока в Малокатериновку.
"Было даже несколько боестолкновений там. Потому что мы проводим разведывательно-поисковые и поисково-ударные действия, уничтожая такие группы", – сказал он.
Спикер ВСУ отметил, что в небе над Малокатериновкой постоянно находится большое количество российских дронов, и с каждым днем их становится все больше.
"Это уже прифронтовой населенный пункт. Так как противник пытается полностью взять под контроль Приморское, использовать его как место, где сосредотачиваются штурмовые группы, которые идут в дальнейшем в направлении Степногорска. Ситуация там довольно не простая", – сказал он.
Волошин добавил, что враг будет пытаться – и уже фиксировались такие попытки – перейти через Конку и зайти в Малокатериновку, потому что основная задача россиян – максимально приблизиться к окраинам Запорожья.
- 5 января Волошин сообщил о "печальном рекорде" – 65 атак за сутки на Гуляйпольском направлении. Он подчеркнул, что сейчас Гуляйполе – это "большая серая зона".
- В 2026 году Россия стремится полностью захватить Донбасс и всю Запорожскую область, говорит Буданов.
