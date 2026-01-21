Голова розвідки відвідав Запорізький фронт на тлі постійних атак росіян

Іващенко заслухав доповіді командирів та обговорив завдання, на яких треба акцентувати

Олег Іващенко (Фото: ГУР)

Керівник Головного управління розвідки Олег Іващенко відвідав Запорізький фронт, де обговорив з військовими ситуацію на полі бою та проаналізував наміри ворога. Про це повідомили в ГУР.

Під час бесіди визначили, як поглибити взаємодію та координацію усіх частин Сил оборони, зокрема, як посилити усі види розвідки. Закцентували на тому, що необхідно збільшити постачання новітніх технічних засобів розвідки та посилити підготовку розвідників відповідно до вимог сучасної війни.

Командири військових частин ГУР доповіли Іващенко щодо роботи на Запорізькому фронті. Керівник подякував воїнам, зокрема департаменту активних дій та "Спецпідрозділу Тимура" за щоденну бойову роботу, поповнення обмінного фонду та дотримання норм Міжнародного гуманітарного права.

"Доля України сьогодні залежить від нашої стійкості та професіоналізму. Наголошую, що наші підрозділи повинні діяти на упередження – саме тому так важливо здобувати та володіти якісною розвідувальною інформацією", – сказав Іващенко.

Також керівник розвідки зустрівся з керівництвом Запорізької обласної військової адміністрації та обговорив пріоритети для подальшої взаємодії.

За даними Генштабу Збройних Сил України, на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області за добу вдалося відбити дев'ять атак росіян в районі Гуляйполя та у напрямках Добропілля й Зеленого. На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у напрямку Нового Запоріжжя.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення в районах Степногірська та Приморського.