Глава разведки: Путин хочет лишить США влияния. Его победа — их сокрушительное поражение

Литвиненко заявил, что Путин знает — победа России в Украине будет иметь глобальный эффект

Владимир Путин (Фото: EPA)

Глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко заявил, что диктатор Владимир Путин хочет лишить США глобального влияния в мире. Об этом он написал в колонке для The Economist.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, нападая на Украину, Россия полагала, что она одновременно воюет с Западом.

"Путин надеется на эффект домино. Он считает, что если Запад, и прежде всего США, потерпят сокрушительное поражение в Украине (второе такое унижение всего за несколько лет после беспорядочного ухода из Афганистана), то они быстро утратят глобальное влияние", — написал Литвиненко.

Он отметил, что ревизионистские государства увидят это и решат, что "их время пришло".

"В результате через несколько лет будет установлен новый, многополярный миропорядок, в котором важнейшие вопросы будут решаться рядом конкурирующих крупных государств, в том числе Россией", — заявил глава СВР.

Разведчик подчеркнул, что китайский диктатор Си Цзиньпин внимательно наблюдает за войной и делает свои выводы.

"Россия знает, что победа, которой она жаждет над Украиной, будет иметь глобальный эффект. Россия также понимает, что она не сможет достичь своих целей, не разрушив мировой порядок", — резюмировал он.

Путин будет править РФ как минимум до 2030 года, проблем со здоровьем нет — посол Германии в Москве.

Кремлевские политтехнологи приехали в оккупацию "рисовать" рейтинг Путину – ЦНС.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вбросы о якобы "смерти" Путина являются частью предвыборной кампании в РФ.

Читайте также: Путин будет у власти еще как минимум 12 лет, нужно быть готовыми — премьер Хорватии