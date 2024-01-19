Глава розвідки: Путін хоче позбавити США впливу. Його перемога — їхня нищівна поразка

Володимир Путін (Фото: EPA)

Глава Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко заявив, що диктатор Володимир Путін хоче позбавити США глобального впливу у світі. Про це він написав у колонці для The Economist.

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За його словами, нападаючи на Україну, Росія вважала, що вона одночасно воює із Заходом.

"Путін сподівається на ефект доміно. Він вважає, що якщо Захід, і насамперед США, зазнають нищівної поразки в Україні (друге таке приниження лише за кілька років після безладного відходу з Афганістану), то вони швидко втратять глобальний вплив", – написав Литвиненко.

Він зазначив, що ревізіоністські держави побачать це і вирішать, що "їхній час настав".

"У результаті через кілька років буде встановлений новий, багатополярний світопорядок, у якому найважливіші питання вирішуватимуться низкою великих держав, що конкурують, включно з Росією", — заявив глава СЗР.

Розвідник наголосив, що китайський диктатор Сі Цзіньпін уважно спостерігає за війною та робить свої висновки.

"Росія знає, що перемога, якої вона прагне над Україною, матиме глобальний ефект. Росія також розуміє, що вона не зможе досягти своєї мети, не зруйнувавши світовий порядок", – резюмував він.

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